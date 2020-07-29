روجت الفنانة لقاء سويدان لعرضها المسرحي الجديد "سيد درويش"، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
وكتبت لقاء عبر صفحتها قائلة : "قريبا ان شاء الله علي مسرح البالون المسرحية الغنائية الأستعراضيةسيد درويش".
شاهد
العرض بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامى، شريف عبد الوهاب،
العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة ابو بكر الشريف، مادة فيلميةضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، د.طارق دياب، إخراج أشرف عزب .
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء سويدان تروج لمسرحية سيد درويش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.