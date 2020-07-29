لقاء سويدان تروج لمسرحية سيد درويش

روجت الفنانة لقاء سويدان لعرضها المسرحي الجديد "سيد درويش"، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتبت لقاء عبر صفحتها قائلة : "قريبا ان شاء الله علي مسرح البالون المسرحية الغنائية الأستعراضيةسيد درويش".

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العرض بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامى، شريف عبد الوهاب،

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سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى،إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى" وكوكبة أخرى من الفنانين .

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة ابو بكر الشريف، مادة فيلميةضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، د.طارق دياب، إخراج أشرف عزب .