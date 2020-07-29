أول تعليق لحليمة بولند على اتهامها في قضية غسل الأموال

رنا صلاح الدين - أصدرت النيابة الكويتية قرارا بتجميد أرصدة مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والتحفظ على كافة ممتلكاتهم، بما فيها عقاراتهم، ومنع وكلائهم وممثليهم من التصرف بها، وذلك على خلفية اتهامهم في قضية غسل الأموال.

ونشرت صحيفة "القبس" الكويتية أسماء المشاهير الـ10 المتهمين بغسل الأموال، وهم: يعقوب بوشهري، فوز الفهد، دانة الطويرش، مشاري بو يابس، حليمة بولند، عبدالوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز ومريم رضا".

وفي أول تعليق للإعلامية الكويتية حليمة بولند على اتهامها في هذه القضية، قامت بتوجيه الشكر لكل الأشخاص الذين تواصلوا معها من أجل الاطمئنان على حالتها، كما أعربت عن امتنانها لأنها تعيش في الكويت، والتي وصفتها بأنها دولة المؤسسات والدستور وبلد القانون.

حليمة بولند

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وأكدت أنه لا يوجد أحد فوق القانون، معبرة عن احترامها للقضاء الكويتي والنيابة ونزاهتهما، ولفتت إلى أنها تحدثت منذ ما يقرب أسبوعين، من خلال برنامج "هنا الكويت"، عن أهمية سن قوانين صارمة لمحاربة الفساد وخصوصاً جريمة غسيل الأموال.

الإعلامية الكويتية أضافت، في مقطع فيديو نشرته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "لو كنت واحدة من المشاركين في الجريمة أتمنى أول واحدة أتحاسب وتؤخذ بحقي العقوبة".