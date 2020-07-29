شكرا لقرائتكم ليلى علوي تستعيد الذكريات بهذه الصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشرت الفنانة المصرية ليلى علوي مجموعة من صورها لأغلفة المجلات التي ظهرت على أغلفتها بقصة شعرها التي تميزت بها وكانت موضة الثمانينات والتسعينات.

وعلقت ليلى علوي عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة: "كان يا ماكان.. كان ستايل الشعر ده موضة في يوم من الأيام".

ولم تكن المرة الأولى التي تستعيد فيها ذكرياتها، حيث سبق أن استعرضت موضة الملابس في فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، والتي كانت أحد أهم نجومها، حيث ازدهرت أعمالها بشكل كبير في تلك الفترة.

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ونشرت علوي عددا كبيرا من الصور لها في تلك الفترة، والتي اتسمت فيها بالملابس الرياضية وأخرى كلاسيكية وصور أخرى لها بفساتين السهرة.

وكتبت النجمة القديرة على الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستغرام: "مافيش ست مبتابعش الموضة والأزياء.. وأنا واحدة منهم، وكنت محظوظة إني استمتعت بكل الأذواق، وكل صيحات الموضة في الثمانينات والتسعينات، والأجمل أنك بعد سنين تلاقي الموضة اللي بتحبها رجعت تاني وبتملا الشوارع والصور".

يشار إلى أن الفنانة ليلى علوي، صرحت من قبل بأنها اعتادت أن تحتفظ بشئ من كل شخصية تقوم بأدائها، ولديها فستانين من فيلم سمع هس، وفساتين أخرى من حديث الصباح والمساء وغيرهم من الأعمال، وكان لديها مكان صغير حولته مخزن للملابس.