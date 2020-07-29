جورج كلوني يجمع تبرعات لدعم حملة بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية

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"الخليج 365" من بيروت: إنضم الممثل جورج كلوني، إلى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لدعم حملة مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن لانتخابات الرئاسة.

وجاء في دعوة للمتبرعين، أن أوباما وكلوني سيجريان "محادثة افتراضية". وتتراوح قيمة التذكرة بين 250 دولارا و250 ألف دولار.

ويرأس كلوني، الذي ينتقد ترامب بشدة، وزوجته أمل مؤسسة كلوني للعدالة، وهي منظمة عالمية معنية بحقوق الإنسان.

وكان أوباما نظم في يونيو الماضي حملة تبرعات لبايدن نائبه السابق وجمعت الحملة أكثر من 11 مليون دولار، لمساعدته في الانتخابات التي يواجه فيها الرئيس الحالي لأمريكا دونالد ترامب في الثالث من نوفمبر المقبل.

وأجبرت جائحة فيروس كورونا بايدن على تنظيم فعاليات حملته الانتخابية على الإنترنت أو بالقرب من منزله في ديلاوير. لكن حملات جمع التبرعات على الإنترنت أثبتت فعاليتها بالنسبة لبايدن وساعدته هو والجماعات الديمقراطية المتحالفة معه على جمع تبرعات أكثر من التي جمعها ترامب والجماعات الجمهورية المتحالفة معه في شهري مايو ويونيو.