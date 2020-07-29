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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمن مغيرهاش.. 10 صور لأنجلينا جولي من الطفولة للمراهقة لم تنشر من قبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية صورا نادرة للنجمة العالمية انجلينا جولي بداية من مرحلة الطفولة وحتى المراهقة، وأظهرت بها عدم تغير ملامحها حتي الوقت الحالي بشكل كبير، حيث ما زالت تحتفظ بنفس جمالها وجاذبيتها.
وقال مصدر مقرب من النجمة العالمية للصحيفة إن انجلينا تتناول الحشيش والكحوليات وبعض المخدرات، لافتا أن رغم تصرفاتها الجنونية إلا أنها كانت كريمة ودائما تعطي الأموال للمحتاجين، وتساعد غيرها كثير.
وظهرت في الصور مع إحدى صديقات المدرسة، كما في صور أخرى وهي تطبخ في منزلها، بالإضافة إلى مذكرات خاصة بها كانت تحتفظ بها أثناء المراهقة.
وكانت كشفت النجمة العالمية إنجيلينا جولي عن تفاصيل حياتها مع أطفالها في منزلها في لوس فيليز بولاية كاليفورنيا الأمريكية أثناء فترة الحجر المنزلى التي فرضها فيروس كورونا علي الجميع، خلال حوارها مع مجلة هاربر بازار البريطانية.
ونشرت المجلة أول صور للنجمة أنجيلينا جولي أثناء الحجر المنزلي، حيث قالت إنها تضع كل طاقتها في أطفالها الستة خلال هذا الوقت في المنزل، مضيفة: "مثل معظم الآباء، أركز على البقاء هادئة لكي لا يشعر الأطفال بالقلق الصادر مني على رأس كل ما يقلقهم".
وكشفت عن المأساة التي صدمت ابنتها الصغري، فقالت: "أثناء الإغلاق، توفي أرنب فيفيان خلال عملية جراحية، وقمنا بتبني أرنبين صغيرين عاجزين. ينبغي أن يكونوا في ثنائيات. إنهما ظرفاء للغاية، وقد ساعد ذلك في التركيز على رعايتهم معها في هذا الوقت; وعلى الكلاب، والثعبان والسحلية".
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