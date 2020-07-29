شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن تنظيم مهرجان بكين السينمائى الدولى 22 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سلطات العاصمة (بكين) اليوم الأربعاء، تنظيم مهرجان بكين السينمائى الدولى العاشر خلال الفترة من 22 إلى 29 أغسطس المقبل. وذكرت اللجنة المنظمة - في بيان اليوم الأربعاء، أن المهرجان كان مقررا عقده في أبريل، لكن تم تأجيله بسبب تفشي وباء (كوفيد-19)، مشيرة إلى أن تحديد موعد جديد للمهرجان جاء بعد تراجع حدة الوباء في معظم أجزاء الصين، وإعادة فتح دور السينما تدريجيا في المناطق ذات مخاطر الوباء المنخفضة في البلاد.

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