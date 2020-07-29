شكرا لقرائتكم خبر عن كمامة وشبشب.. شون مندس بإطلالة "مهلهلة" فى كاليفورنيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم العالمي شون مندس أن يكسر حاجز الملل الذي كان يعيشه مؤخرا ، حيث استعاد حياته اليومية الطبيعية ليلتقي اصدقاءه المقربين و يقضي معهم بعض الوقت، لكن يضع النجم الشهير بعض القيود حتلا يظل آمنا بعيدا عن فيروس كورونا " covid-19 " .

التقطت عدسات مصوري " البابارتزي" عدة صور لشون مندس البالغ من العمر ( 21 عام ) هو يقضي بعض الوقت الممتع مع عدد من أصدقائه في ماليبو بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية ، و كانت من أبرز الاحتياطات التي اتخذها المجم الشهير هو ارتدائه للقناع الواقي لكي يتجنب الاصابة بفيروس كورونا .

وتفاجأ الكثير من محبي وعشاق مندس أنه ظهر بإطلالة " مهلهلة " بعيدة تماما عن الاناقة التي كانت تميزه ، فظهر مرتديا ملابس سوداء كاجوال إضافة الي " شبشب" وهو ما أفسد إطلالته تماما .

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شون مندس (2)

يذكر أن شون مندس كان واحد من أهم نجوم العالم الذين شاركوا بالمسيرات الاحتجاجية مع صديقته النجمة العالمية كاميلا كابيلو في ميامي بعد مقتل جورج فلويد، و كانت المسيرات للمطالبة بوقف الظلم العرقي .