شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا ألبا تعود للعمل بالكمامة بعد أكثر من 3 أشهر عزلة فرضتها كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الممثلة الأمريكية جيسيكا البا الأنظار مؤخرًا وذلك بعدما ظهرت للمرة الأولي منذ أكثر من ثلاثة شهور من العزلة الذاتية التي فرضتها على نفسها وعائلتها بسبب فيروس كورونا، حسبما جاء خلال تقرير نشره موقع ديلي ميل الإنجليزي أكد خلاله أن الممثلة وسيدة الأعمال التي تمتلك أعمال خاصة بها بعيدة عن الفن ظهرت للمرة الأولي مؤخرًا أثناء عودتها للعمل بعد انقطاع حيث فضلت طوال الفترة الماضية عدة الخروج مطلقًا مهما كانت الأسباب وقاية من فيروس كورونا.



البا

وكانت أعلنت نيت فليكس فى وقت سابق عن ضم الممثلة الأمريكية جيسيكا ألبا إلى عالم نيتفلكس، من خلال بطولتها للفيلم الجديد Trigger Warning، على أن تقوم المخرجة مولي سوريا، المرشحة للأوسكار عن فيلم Marlina the Murderer in Four Acts، بـ إخراج العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter"، يدور فيلم Trigger Warning على المحارب (ألبا) التى ترث شريط جدها وتواجه معضلة أخلاقية بعد معرفة الحقيقة وراء وفاته المفاجئة.، على أن يقوم المؤلف جوش أولسون، بـ كتابة النص.

كما أعلنت شبكة نيتفلكس عن طرح مسلسلها الجديد Cursed، سيدة البحيرة، خلال صيف 2020، ولم تحدد الشبكة بعد موعد محدد لـ طرح المسلسل المستوحى من الكتاب الأفضل مبيعًا الصادر عن صحيفة نيويورك تايمز، كتاب من تأليف "توم ويلر" و"فرانك ميلر"، التى تحمل نفس الاسم، حيث يتم تجسيد الأسطورة "الآرثريّة" التي يتم سردها من منظور "نيميو"، الشابة ذات الموهبة الغامضة التي يشاء لها القدر أن تتحول إلى "سيّدة البحيرة" ذات القوى الشديدة والمأساوية.

Advertisements