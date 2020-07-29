شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى ينفى مجددا علاقته بفيديو العجل: هو أنا اتجننت عشان أعمل كده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الفنان الكبير نبيل الحلفاوى على نفيه مجددا بعد إعادة تداول فيديو يظهر فيه شخص شبيه ‏له وهو يصارع ثورًا حاول مقاومته أثناء ‏ذبحه، وهو الفيديو الذى تم نشره العام الماضى 2019، ‏لكنه أعيد تداوله من جديد.

وقال الحلفاوى: "يا جماعة ده كلام فارغ.. ده فيديو قديم ووضحت وقتها إنى ماليش علاقة بيه، وواضح من التزلك اللى لابسه إنه جزار، هو أنا اتجننت عشان أعمل كده؟"، وذلك ردا على أحد المتابعين له عبر حسابه على تويتر: "طمنا على صحتك يا أستاذ نبيل، بعد الفيديو اللى انتشر بتاع دبح العجل".





وأعاد رواد مواقع التواصل، فيديو يظهر فيه شخص شبيه ‏للفنان نبيل الحلفاوي، وهو يصارع ثورًا حاول مقاومته أثناء ‏ذبحه، وهو الفيديو الذى تم نشره العام الماضى 2019، ‏لكنه أعيد تداوله من جديد منسوبًا إلى الفنان نبيل الحلفاوى، والذى نفاه من قبل تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى ‏المبارك.‏

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وكان الحلفاوى قد رد فى منشور سابق له: "ليس أنا ‏الموجود بالفيديو، بس الأكيد أنه أصغر منى بعشر سنين ‏على الأقل عشان يفكر يشارك فى حاجة زى دى‎".

وهنأ الفنان نبيل الحلفاوى، مؤخرا الشعب المصرى بمرور الذكرى 68 لثورة 23 يوليو 1952، قائلا عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر "كل سنة وأنتم طيبين.. ومصر طيبة".

وغرد الفنان نبيل الحلفاوى عبر "تويتر": "ذكرى ثورة 23 يوليو.. كل سنة وأنتم طيبين.. ومصر طيبة.. ملحوظة: التويتة ليس لها توابع من نقاش أو جدال.. فصاحبها قد كرر فى معظم سنوات عمره كل ما يمكن أن يقال فى هذه المناسبة وما عاد يحتمل المناهدة. شكرا لتفهمكم".