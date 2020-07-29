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5 امور لا تعرفها عن آسر ياسين.. من كوميديانه المفضل للحلقة المفضلة فى بـ 100وش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل الفنان آسر ياسين مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام وتحديداً من خلال خاصية الستوري، .. حيث كشف العديد من الأمور التي تخصه عبر اجابته على أسئلة متابعيه ممن وجهوا له أكثر من سؤال عبر ask me، وهي الإجابات التي نرصدها خلال السطور التالية، والتي كشفت عن جوانب عديدة في آسر ياسين.

اسر ياسين
اسر ياسين هو اكثر شخص يشجعه

 

افضل مسلسل بالنسبة له قال بـ 100 وش
افضل مسلسل بالنسبة له من مسلسلاته هو بـ 100 وش

 

الحلقة المفضلة له فى بـ 100 وش هي الـ 20
الحلقة المفضلة له فى بـ 100 وش هي الـ 20

 

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بالنسبة لأفضل الممثلين بالنسبة له اختار احمد زكي فى المقام الاول وبعده دانيال دي لويس
بالنسبة لأفضل الممثلين بالنسبة له اختار احمد زكي فى المقام الاول وبعده دانيال دي لويس ثم كريستيان بيل

 

فؤاد المهندس الكوميديان المفضل اليه
فؤاد المهندس الكوميديان المفضل اليه

 

شارك النجم أسر ياسين جمهوره بصورة جديدة له مع أصدقائه على شاطئ البحر خلال قضاء عطلته الصيفية، معلقا علي الصورة عبر حسابه بموقع "انستجرام" :" لا شيء أفضل من عطلة تستحقها.. أجازة مستحقة"، وذلك بعد نجاحه الكبير في مسلسل رمضان الماضى "بـ100 وش"، الذى شاركته به البطولة النجمة نيللي كريم.

وكان علق النجم آسر ياسين على قضية ، ولكن تطرق إلى جانب مختلف وهو المسئولية الفنية والتعامل المثالي مع قضية التحرش في الأعمال الفنية، ونشر عبر حسابه بموقع "انستجرام"، فيديو يقول به :"موضوع التحرش للآسف قديم مش جديد مش عايز اقول كلام له علاقة بأن الأهالي تأخد بالها من بناتها و البنات تشتكي لو حصل حاجة لأن الحاجات دي بديهية بالنسبالي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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