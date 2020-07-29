شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز وقبلة من خطيبها اليكس فى ملعب جولف بعد أيام من مناسبة سعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احداث سعيدة عاشتها النجمة جينيفر لوبيز خلال الأيام الماضية، حيث احتفلت بعيد ميلادها قبل أيام، ثم توالت المناسبة السعيدة مع عيد ميلاد حبيبها اليكس رودريجيز، قبل ظهور الثنائي معاً بعد هاتين المناسبتين، وذلك في ملعب جولف خلال عربة حيث نشر موقع الديلي ميل صورة من نزهة الثنائي الأخيرة أثناء منح اليكس قبلة لمحبوبته التي أتمت الـ 51 عام بداية الأسبوع.



لوبيز واليكس

وكانت رصدت عدسات المصوريين النجمة جنيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريجيز وهما يمارسان الرياضة سويا للحفاظ على لياقتهما، وذلك من خلال ركوبهما الدراجات فى هامبتون وذلك بالتزامن مع احتفالهما بعيد ميلادها.

لوبيز شاركت مع جمهورها مجموعة صور جديدة لها بصحبة صديقها أليكس رودريجز وأبنائها خلال قضاء إجازتها الصيفية على أحد الشواطئ، وعلقت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة "بالضبط حيث نحتاج أن نكون".

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ونقلت بعض الصحف العالمية، صور النجمة العالمية صاحبة الـ51، وهى تتجول فى المنتزهات العامة بصحبة توأمها وهما يخوضان رحلة تمشية، والتى خالفت فيها لوبيز القوانين باستخدامهم للدراجات الهوائية بدون تصاريح بحسب موقع vanityfair.

وعلى جانب آخر، دعت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، متابعيها وجمهورها، إلى ضرورة الحفاظ على سلامة صحتهم بعد ذلك، عقب الأزمة الأخيرة التى عاشها الجميع بسبب تفشى وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت النجمة "الآن وأكثر من أى وقت مضى، نحتاج للعناية بشكل كبير بصحتنا، ويستحق كل منا ان يرعى نفسه بشكل أفضل"، وفاجأت لوبيز، جمهورها منذ أيام، بتسريحة شعر جديدة تظهرها كالطفلة، حيث اعتمدت "جى لو" تسريحة شعرها على هيئة "كعكتين" صغيرتين على الجانبين.