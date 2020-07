شكرا لقرائتكم خبر عن Game of thrones أفضل مسلسل فى القرن الـ21 بتصويت الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربع مسلسل Game of thrones علي العرش وسبق كل المسلسلات خلال القرن 21، بتصويت الجمهور البريطاني فى مجلة Digital Spy لاختيار أفضل مسلسل تليفزيوني، ليأتي بعد عدد من المسلسلات المؤثرة.

وكانت طلبت مجلة Digital Spy ومقرها المملكة المتحدة من قرائها التصويت لبرامجهم التلفزيونية المفضلة في القرن الحادي والعشرين، وفقا لموقع et.

وعلق الممثل ريتشارد براك الذى شارك بدور نايت كينج فى عدة مواسم للمسلسل علي الأختيار قائلا :"أنا فخور للغاية وممتن لأنني كنت جزءًا من ذلك".

وفيما يلي أهم 10 عروض تلفزيونية في القرن الحادي والعشرين ، كما تم التصويت عليها في استطلاع المجلة

1. “Game of Thrones”

2. “Stranger Things”

3. “Doctor Who”

4. “Sherlock”

5. “Breaking Bad”

6. “The Great British Bake Off”

7. “Killing Eve”

8. “Gavin and Stacey”

9. “Line of Duty”

10. “Chernobyl”

و على مدار السنوات العشر الأخيرة ومنذ ظهور مسلسل الفنتازيا والخيال Game of thrones، وهو متربع على عرش الأكثر ترشيحاً وحصداً لجوائز الإيمي من كل عام، وبالتالي فإن الشبكة الأمريكية HBO المنتجة للعمل الدرامي الأشهر في التاريخ هي المتربعة على عرش المنصات الإلكترونية في المسابقة الأشهر في الدراما من كل عام.

وشهد خروج المسلسل الشهير GOT من تصنيف الترشيحات عقب انتهائه في العام الماضي، بالإضافة إلى توقف تصوير الكثير من المسلسلات بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، مفاجآت كثيرة في ترشيحات عام 2020، والتي شهدت تربع شبكة نتفليكس الأمريكى على عرش الأكثر تحقيقاً للترشيحات، بالإضافة إلى مشاركة شبكة Disney plus في السباق الدرامي بمسلسلها الشهير The Mandalorianالذي حقق 15ترشيحاً شملت أداء الأصوات وخلطها والمؤثرات البصرية والتنسيق الحاد في الأصوات.