شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سبب احتفاظ كارول سماحة بصورة الرئيس الروسى بوتين على واتس آب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة اللبنانية كارول سماحة خلال أحد القاءات ببرنامج "هيدا حكى" على قناة mtv اللبنانية، سر احتفاظها بصورة الرئيس الروسى "فلادمير بوتين"، الذى تكن له الحب والاحترام على عقليته وإدارته المميزة حسب قولها، حيث وجه لها الإعلامى عادل كرم سؤالا، هل زوجك لا يشعر بغيرة من تلك الصورة مع بوتين؟ فردت معلقة "لا وليد جوزى بيحبه كمان"، مش أحسن لما أحط صورة "دونالد ترامب" فى دعابة منها.

وعلى جانب آخر، أصدرت النجمة اللبنانية كارول سماحة بيانًا تعلن فيه سحب صوتها من فيلم " توأم روحي" للفنان حسن الرداد وأمينة خليل، بعد تسجيلها الأغنية الخاصة به.

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وقالت كارول في بيانها أنها اتفقت مع المنتج أحمد السبكي على سحب صوتها الذي وضعته في تسجيل تجريبي لأغنية بعنوان "حلم حياتي"، من كلمات صابر كمال، وألحان محمد يحيى وتوزيع أشرف محروس.

وأضافت: "لم تقتنع بالشكل النهائي للأغنية لعدم اتفاقها مع رؤيتها الفنية" مؤكدة فى بيانها: "بأنها تتمنى التوفيق لطاقم العمل بالأغنية والفيلم السينمائي".