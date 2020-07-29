شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يصف نفسه بالنسر العاشق للعواصف والرياح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شبه النجم محمد رمضان، نفسه بالنسر العاشق للعواصف والرياح التى تساعده للتحليق لأعلى نقطة بين السحاب، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صورة له أثناء خضوعه لحمام شمس على شاطئ البحر، صحبها بتعليق: "وقت العواصف تلجأ الطيور للأشجار لتختبئ من الخوف بحثاً عن الأمان.. إلا النسر عاشق للعواصف والرياح فهى تساعده للتحليق لأعلى نقطة بين السحاب.. ثقة فى الله نجاح".





من ناحية أخرى، مازالت تتوالى نجاحات النجم محمد رمضان، فبعد أن حققت أغنيته الجديدة "تيك توك"، نجاحات كبيرة فى وقتقصيرة، وتحقيقها أيضا أكثر من 8 مليون مشاهدة فى أسبوع واحد، وظهورها فى أكبر شاشات ميادين وعواصم العالم، يعود النجم محمد رمضان بنجاح جديد، حيث نشر عبر حسابه على "انستجرام"، فيديو مع مغنى الراب الفرنسى "جيمس".



وظهر جيمس بالفيديو مع محمد رمضان وهو يقول "ثقة فى الله نجاح"، وهى أشهر جمل النجم محمد رمضان، وأكثرها ارتباطا بالجمهور، كما تضمن الفيديو بعض من مشاهد كليباته، وعلق رمضان على الفيديو قائلا، "قريبا". Advertisements

وكان رمضان، احتفل مؤخرا بعرض أغنيته الجديدة "تيك توك" عبر إحدى أكبر شاشات العرض العملاقة فى مول دبى بالإمارات، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو أثناء عرض الأغنية على الشاشة العملاقة، صحبها بتعليق: "دلوقتى على أكبر شاشة فى دبى مول.. ثقة فى الله نجاح".

كما احتفل رمضان، بحصوله على جائزة أفضل مغنى فى أفريقيا، فى استفتاء الجمهور، على طريقته الخاصة، بنشر صورة له وهو عارى الجسد من الأعلى عبر حسابه الشخصى بموقع الصور انستجرام.