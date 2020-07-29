شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى: اللهم فى يوم التروية سخر لنا من الأقدار أطيبها ومن الأرزاق أوسعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد فهمى جمهوره بدعاء فى يوم التروية، تزامنا مع اليوم الثامن من ذى الحجة وهو يوم التروية، فكتب عبر حسابه بموقع "تويتر" "اللهم فى يوم التروية سخّر لنا من الأقدار أطيبها ومن التباشير أسعدها ومن الأرزاق أوسعها".



احمد فهمي

ويقضى اليوم حجاج بين الله الحرام، (يوم التروية) في منى، وسط العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصاً من المملكة العربية السعودية، على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، في ظل ما تمر به البلاد من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.

والمقصود بيوم التروية، هو اليوم الثامن من شهر ذي الحِجّة، يتوجّه فيه حُجّاج بيت الله الحرام إلى مِنى، حيث يُحرِم الحاجّ المتمتّع إحراماً جديداً، أمّا الحاجّ المُفرد والحاجّ القارن فهما على إحرامهما الأوّل، ويبيت الحُجّاج بمنى؛ اتّباعاً لسنّة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ويؤدّون خمس صلواتٍ؛ هي: صلاة الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وفجر يوم عرفة، وقد أُطلِق على يوم الثامن من شهر ذي الحِجّة يوم التروية؛ لأنّ حُجّاج بيت الله الحرام يروون أنفسهم بالماء فيه لما بعده من الأيام، حيث قال الإمام البابرتي صاحب كتاب العناية شرح الهداية: (وَقِيلَ: إنَّمَا سُمِّيَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ بِالْمَاءِ مِنْ الْعَطَشِ فِي هَذَا الْيَوْمِ، يَحْمِلُونَ الْمَاءَ بِالرَّوَايَا إلى عَرَفَات وَمِنى).