شكرا لقرائتكم خبر عن ضحك ولعب وجد وحب.. نيللى كريم وخطيبها عمر إسلام رومانسية بعيدة عن الأضواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن وسائل الإعلام المختلفة تعيش النجمة نيللى كريم وخطيبها رجل الأعمال عمر إسلام قصة حب ربما تكون مختلفة، خاصة وأنهما رغم خطوبتهما منذ عدة أشهر لم يظهرا معا في أى أماكن عامة أو خاصة، ويكتفى الاثنان بقضاء وقتهما فى رومانسية بعيدة عن الأضواء حتى أعين المقربين، فرغم انشغالهما بالتحضير للزواج خلال الفترة المقبلة يسعى كل منهما للتركيز في كريره، حيث تتواجد النجمة اللبنانية نيللى كريم حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت لقضاء فترة استجمام مع الظهور في أكثر من برنامج هناك، في حين ينشغل خطيبها عمر إسلام في الفندق الذى يمتلكه وعمله بمجال السياحة.



نيللي كريم وخطيبها عمر إسلام

وفى السياق ذاته تواصل نيللى تحضيراتها لأكثر من عمل فنى منها مسلسلها الرمضانى، المقرر أن تخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته بمسلسل "بـ100 وش"، رمضان الماضى، فضلا عن انتظارها عرض فيلمها الجديد "3 للأبد"، الذى يشاركها البطولة فيه النجم التونسى ظافر العابدين، من إخراج رامى يوسف، حيث انتهى النجمين من تصويره خلال الفترة الماضية، وصورت أغلب مشاهده في رومانيا"، وهو فيلم تدور أحداثه في إطار رومانسى اجتماعى، هذا بالإضافة إلى استعداد نيللى كريم لأكثر من مهرجان فنى سواء كضيفة شرف أو للتكريم، ستعلن عنهم خلال الفترة المقبلة.

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وأكدت النجمة نيللى كريم لـ"الخليج 365"، أنها مازالت فى فترة الخطوبة من رجل الأعمال عمر إسلام، وفى حالة إتمام الزيجة أو إقامة زفاف ستعلن على الفور، مشيرة إلى أنها لم تحدد حتى الآن موعد زفافهما.





كانت النجمة نيللى كريم قد ظهرت مؤخرا في عدة صور مختلفة لاقت إعجاب متابعيها من مختلف أنحاء الوطن العربى.



