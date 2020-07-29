شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى مع أحمد السقا وزوجته وجمال العدل على البحر: الناس الحلوة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم كريم فهمي جمهوره بمجموعة صور له مع زوجته تجمعهما بالنجم أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير والمنتج جمال العدل، وعدد من أصدقائهم على البحر، معلقا عليها عبر حسابه بموقع "إنستجرام" قائلا "الناس الحلوة".



كريم فهمي

وكان استعرض الفنان كريم فهمى لياقته البدنية أثناء قيامه بتدريبات حماسية، منذ عدة أيام عبر حسابه بموقع إنستجرام، تحت أشعة الشمس، حيث أثنى جمهورها على الفورة الرياضية الرائعة التى نالت إعجاب متابعيه.

يذكر أن آخر أعمال النجم كريم فهمى مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وحقق نجاحاً جماهيرياً بجانب بطلة العمل النجمة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانون سوسن بدر وعلا رشدى وتارة عماد وإسلام جمال وآخرين.

وينتظر الفنان كريم فهمى استئناف تصوير أكثر من عمل سينمائى توقف بسبب انتشار فيروس كوورنا، حيث أوضح فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه قارب على الانتهاء من تصوير أحداث فيلمه "ديدو"، والذى بدأ تصويره منذ عدة أشهر، من تأليفه، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك فى بطولته كل من أحمد فتحى وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد، بالإضافة إلى أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، والذين يظهرون كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم.