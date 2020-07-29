شكرا لقرائتكم خبر عن "انستجرام يشهد".. 4 نجمات يرتدين نفس الـ "مايوه".. أبرزهن كورتنى وشايك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمات هوليوود استطعن التخلص من فكرة الخوف بالظهور بنفس الملابس التي ظهرت بها نجمة أخرى ، وهو ما وضح خلال الأسابيع القليلة الماضية ، حيث ظهرت 4 من أهم و أشهر نجمات العالم مرتديات نفس تصميم الـ " مايوه" وهو " leopard-print " والذي حمل توقيع دار" Good American " ووصل سعره الى 109 دولارات أمريكية .

استطاعت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتني كاردشيان ذات الـ 41 عاما أن تجذب انظار الملايين باستعراضها لجسدها الممشوق خلال ارتدائها هذا " المايوه" وحصد صورتها علي "إنستجرام بالمايوة أكثر من مليون likes حتي الآن ، و هو نفس المايوة الذي ظهرت به شقيقتها نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كلو كاردشيان والتي لجأت لالتقاط الصور بطريقة الـ selfie mirror لتظهر اطلالتها الصيفية المثيرة والساحرة و نشرتها علي الـ stories الخاصة بصفحتها علي " إنستجرام ".



جينوراي وكورتني و شايك

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كما خطفت النجمة العالمة جينواري جونس البالغة من العمر ( 42 عام ) الاذهان بجسدها الممشوق والذي استعرضته بارتدائها هذا المايوة ، و هو ما حدث مع النجمة و السوبر موديل الشهيرة إيرينا شايك التي تعرف بجاذبيتها ، حيث قررت شايك أن تزيد من جمال اطلالتها فارتدت قبعة من الخوص لتكون مناسبة للإطلالة الصيفية.



كلو كاردشيان (1)



كلو كاردشيان (2)