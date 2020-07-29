شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لأحمد الفيشاوى على قضيته مع هند الحناوى بعد إلغاء حكم حسبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول تعليق له على حكم المحكمة بإلغاء حبسه بقضية نفقة ابنته وزوجته، قال أحمد الفيشاوى عبر حسابه بموقع "إنستجرام" النهاردة هند الحناوى فشلت أنها تحبسني سنة بمعرفة بنتي لينا .. ده الوقت أني أقولكوا اللي حصل بأختصار .. انا بشوف لينا من وهي عندها 3 سنين بعد ما المشاكل خلصت بيني و بين مامتها و بالتالي كنت بصرف علي أكلها، شربها ، هدومها و مدرستها الكنديه في مصر ".



الفيشاوي

وتابع :"هند فهمتها عكس كده بس انا عندي ما يثبت ذلك .. لما لينا تمت 11 سنه هند ااقترحت اإننا نوديها مدرسة خاصة فى لندن لتدرس الفنون من غناء، تمثيل، اإخراج .. إلخ".









وأضاف "تحمست جدا عشان كنت شايف فيها موهبة كبيرة .. قدمت في المدرسة ووافقت علي السفر .. و أول ما هند وصلت ب لينا اإنجلترا نقلتها من المدرسة و من لندن إلى كِنت ( Kent ) لمدرسة مش تخصصها الفنون بمصاريف أقل بكتير و حطت فلوس مدرسة بنتي في جيبها و أيضآ عندي ما يثبت ذلك في الوقت المناسب ... انا مش بالوم علي لينا علشان هي كذبوا عليها كتير وغالبا هي هتشوف الصور دي و يمكن تفتكر أني كنت موجود عشانها و بحبها و مازلت".