- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لأحمد الفيشاوى على قضيته مع هند الحناوى بعد إلغاء حكم حسبه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول تعليق له على حكم المحكمة بإلغاء حبسه بقضية نفقة ابنته وزوجته، قال أحمد الفيشاوى عبر حسابه بموقع "إنستجرام" النهاردة هند الحناوى فشلت أنها تحبسني سنة بمعرفة بنتي لينا .. ده الوقت أني أقولكوا اللي حصل بأختصار .. انا بشوف لينا من وهي عندها 3 سنين بعد ما المشاكل خلصت بيني و بين مامتها و بالتالي كنت بصرف علي أكلها، شربها ، هدومها و مدرستها الكنديه في مصر ".
الفيشاوي
وتابع :"هند فهمتها عكس كده بس انا عندي ما يثبت ذلك .. لما لينا تمت 11 سنه هند ااقترحت اإننا نوديها مدرسة خاصة فى لندن لتدرس الفنون من غناء، تمثيل، اإخراج .. إلخ".
وأضاف "تحمست جدا عشان كنت شايف فيها موهبة كبيرة .. قدمت في المدرسة ووافقت علي السفر .. و أول ما هند وصلت ب لينا اإنجلترا نقلتها من المدرسة و من لندن إلى كِنت ( Kent ) لمدرسة مش تخصصها الفنون بمصاريف أقل بكتير و حطت فلوس مدرسة بنتي في جيبها و أيضآ عندي ما يثبت ذلك في الوقت المناسب ... انا مش بالوم علي لينا علشان هي كذبوا عليها كتير وغالبا هي هتشوف الصور دي و يمكن تفتكر أني كنت موجود عشانها و بحبها و مازلت".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لأحمد الفيشاوى على قضيته مع هند الحناوى بعد إلغاء حكم حسبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.