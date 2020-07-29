شكرا لقرائتكم خبر عن هروب جماعى من موسم عيد الأضحى السينمائى و"الغسالة" ينافس وحيداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبقى 48 ساعة فقط على حلول عيد الأضحى السينمائى، الذى كان يضع صناع السينما آمالاَ عريضة فى عودة الحياة إلى دور العرض مرة أخرى، خاصة بعد إيقافها لمدة 3 أشهر كاملة بقرار من رئيس مجلس الوزراء للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وعند عودتها مرة أخرى جاء تشغيلها بنسبة 25% فقط وهو ما لم يرضى طموحات المنتجين والموزعين.

وخلال الأسابيع الماضية أعلن صناع عددا من الأفلام عن استعدادهم لطرح أعمالهم فى عيد الأضحى، خاصة وأنه كان هناك توقعات بزيادة نسبة تشغيل دور العرض إلى 50 % بعدما تقدمت غرفة صناعة السينما بمذكرة إلى مجلس الوزراء للمطالبة بزيادة نسبة الاشغال لتشجيع المنتجين والموزعين على طرح أفلاماً جديدة، لاسيما أن نسبة الـ 25% تعرض دور العرض للخسائر.



افش فيلم الغسالة

إلا أن ما حدث هو عودة الأمور فى الحياة السينمائية إلى نقطة الصفر، فى ظل استمرار نسبة تشغيل دور العرض كما هى 25 % ليتراجع المنتجين عن طرح أفلامهم فى اللحظات الأخيرة لحين اشعار آخر، حيث كانت الأفلام المرشحة هى "زنزانة 7" و "ريما" و"ورقة جمعية" و"توأم روحى" وكذلك "عيد جواز"، ليتبقى فيلم واحد فقط استمر صناعه على قرارهم بطرحه فى عيد الأضحى.

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وأصبح فيلم "الغسالة" العمل الوحيد الذى ينافس فى موسم عيد الأضحى المقبل، بعدما حجز مكانه بشكل رسمى الأسبوع الماضى واستمرت الشركة المنتجة له فى عمليات الدعاية دون القلق من نسبة الـ 25 % لاسيما وأن ذلك سيتم تعويضة من عدم وجود أفلام منافسة ومتوقع أن يستحوز على كل الجمهور الراغب فى دخول السينما بعيد الأضحى.

"الغسالة" من بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وشيرين رضا وطاهر أبو ليلة وعدد من ضيوف الشرف بيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى ونيو سينشرى وشركة مصر العالمية.

وإختار فيلم "صاحب المقام" التواجد فى موسم عيد الأضحى السينمائى ولكن خارج دور العرض، حيث تقرر طرحه بدءً من أول أيام العيد على احدى المنصات الرقمية، والفيلم بطولة يسرا وآسر ياسين وأمينة خليل وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم انجى المقدم، محمود عبد المغنى وهو تأليف ابراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.