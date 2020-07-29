شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تكبد Imax خسائر تصل إلى 26 مليون دولار فى الربع الثانى من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمالا لتأثير جائحة COVID-19 ، كشف الرئيس التنفيذي للعارض الأضخم في العالم Imax عن خسارة قدرها 26 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2020 .

وخلال الربع الثاني من عام 2019 ، أعلنت شركة إيماكس عن أرباح بلغت 11.4 مليون دولار ، على إيرادات بلغت 104.8 مليون دولار للعام بالكامل، وهو ما يوضح خسارة ليس لها مثيل

وقالت الشركة إن تلك النتائج تعكس إغلاق جميع دور العرض وقد تراكمت على الشركة 3.2 مليون دولار أمريكي في شكل رواتب العاملين والإعفاءات الضريبية من الحكومتين الكندية والأمريكية

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يبدو أن دور العرض السينمائية في أمريكا ليست مستعدة لطرح أفلام جديدة بعد، فبعد فترة إغلاق حوالي 5 أشهر بسبب جائحة الكورونا، وبعدما قررت شركة ديزني تأجيل طرح 3 أفلام من إنتاجها، حيث أعلنت الشركة العارضة لفيلمى ‪A Quiet Place Part 2"‬و‪Top Gun: Maverick‬ تأجيل طرحها من العام الحالي، إلى 23 إبريل 2021‪.‬

وفي هذا السياق أصدر رئيس باراماونت للتوزيع كريس أرونسون بيان وقال:"نحن نؤمن حقا أنه لا توجد تجربة مشاهدة فيلم بشكل ممتع مثل تلك التي تتمتع بها في السينمات، و نحن ملتزمون بالتجربة السينمائية".

وأضاف: "نريد التأكيد أنه عندما يحين الوقت، سيستمتع الجمهور في كل مكان مرة أخرى برؤية أفلام باراماونت على الشاشة الكبيرة