شكرا لقرائتكم خبر عن جينفر لوبيز تكسب مليون ونصف المليون دولار دون عناء .. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يمكن أن تتوقف النجمة العالمية جينيفر لوبيز و خطيبها أليكس رودريجيز عن بيع وشراء منازل بملايين الدولارات ، وقد أعلن الزوجان المخضرمان في مجال العقارات عن بيع منزلهما المكون من ثلاثة طوابق على طول امتداد رئيسي من الرمال في ماليبو ، كاليفورنيا مقابل ٨ مليون دولار، هو المنزل الذي اشترته قبل حوالي عام ونصف العام مقابل 6.6 مليون دولار من نجم "Entourage" جيريمي بيفن.

بعد فترة وجيزة من شرائهما ، استعانا بمصمم الديكور شهير لتغير ملامح المنزل والذي كان مكلفا بلا شك لكن يزيد من فرصة الترفية أثناء الاستمتاع بالمحيط الهادئ الشاسع.

والمنزل مكون من خمس غرف نوم و 4 حمامات بالإضافة إلي ان شوف المنزل من الزجاج والتي تسمح لطوابق المنزل ال٣ مشاهدة شاطئ البحر

لوبيز شاركت مع جمهورها مجموعة صور جديدة لها بصحبة صديقها أليكس رودريجز وأبنائها خلال قضاء إجازتها الصيفية على أحد الشواطئ، وعلقت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة "بالضبط حيث نحتاج أن نكون".

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ونقلت بعض الصحف العالمية، صور النجمة العالمية صاحبة الـ51، وهى تتجول فى المنتزهات العامة بصحبة توأمها وهما يخوضان رحلة تمشية، والتى خالفت فيها لوبيز القوانين باستخدامهم للدراجات الهوائية بدون تصاريح بحسب موقع vanityfair.

وعلى جانب آخر، دعت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، متابعيها وجمهورها، إلى ضرورة الحفاظ على سلامة صحتهم بعد ذلك، عقب الأزمة الأخيرة التى عاشها الجميع بسبب تفشى وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت النجمة "الآن وأكثر من أى وقت مضى، نحتاج للعناية بشكل كبير بصحتنا، ويستحق كل منا ان يرعى نفسه بشكل أفضل"، وفاجأت لوبيز، جمهورها منذ أيام، بتسريحة شعر جديدة تظهرها كالطفلة، حيث اعتمدت "جى لو" تسريحة شعرها على هيئة "كعكتين" صغيرتين على الجانبين.