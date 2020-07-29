شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد تطرح كليب "مش راح نختلف" بالتعاون مع المخرجة نهلة الفهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الفنانة ديانا حداد أحدث أغنياتها المنفردة المصورة بطريقة الفيديو كليب من اللون الغنائى اللبنانى، بعنوان "مش راح نختلف" من إخراج نهلة الفهد، وكلمات على المولى وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، حاملة فكرة جديدة فى الطرح والأسلوب والكلمات، والتى قالت فيها: مش راح نختلف اعملنا اللي علينا.. كرامة هالعشق اتنيناتنا ضحيّنا.. أنا ضحيتّلك وبحكي ضميرى.. وانت كمان ضحّيت فى.

يذكر أن عملية إخراج الكليب شكل مفاجأة للفنانة ديانا حداد التي لم تكن تعلم به، حيث قامت المخرجة نهلة الفهد بالتعاون مع إدارة أعمالها، على تنفيذ المونتاج دون علمها من فيديوهات مصورة من إحدى رحلتها مع ديانا إلى العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدة سعادتها بهذه المفاجأة السارة والجميلة لها ولجمهورها الكبير في الخليج والوطن العربي الذي ينتظر منها المفاجآت أيضاً، وقالت: "لم أكن أعلم أن التي تصوره لي أختي وصديقتي نهلة الفهد خلال رحلتنا الى باريس أنها من أجل استخدامها فى هذه الأغنية، فعلاً فاجأتني هي وإدارة أعمالى بهذا الكليب".

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وأوضحت ديانا حداد أن الأغنية تحمل اللون اللبناني وهى من الأغنيات القريبة إلى قلبها لما تحمله من أسلوب وكلمات مختلفة ولحناً جميلاً جددت التعاون بها مع الملحن فضل سليمان والموزع عمر صباغ، حيث قامت بتسجيلها وتنفيذها ما بين دبي وبيروت.

يذكر أن آخر آعمال ديانا حدادعلى طريقة الفيديو كليب بعنوان "ماحد يحس بالعاشق" من كلمات حياة إسبر، والحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ، صورتها بطريقة الفيديو كليب في دبي مع المخرج شهاب.

وسجلت ديانا الأغنية ما بين بيروت ودبي، وقامت بوضع صوتها على الأغنية بوجود ملحن العمل الملحن اللبناني فضل سليمان الذي حضر خصيصاً لحضور تسجيل الصوت برفقة عمر صباغ الموزع الموسيقي للأغنية، وذلك كفريق عمل للأغنية التي تحمل كلمات تروى بها جزء من إحساس العاشقين وما يشعرون به، في الأغنية التي تقول كلماتها:حبي أنت حبي بالنظرما خونك ..عيني على قلبك حبك خلق ليا..منك ومن حبك ما ظل عقل بيا..يا عمري يا روحي الشوق مو بيديا.