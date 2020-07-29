شكرا لقرائتكم خبر عن قعدة مزيكا بين هيثم نبيل ونادر حمدى تنتهى بأغنية ده كلام".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قعدة موسيقية جمعت بين المطرب والملحن هيثم نبيل والموزع الموسيقى نادر حمدى، حيث نشر هيثم عبر حسابه على فيس بوك، فيديو جمع بينهما حيث قام نادر بالعزف على البيانو بينما أدى نبيل أغنية فريق واما "ده كلام".

وكان المطرب والشاعر والملحن هيثم نبيل، عن طرح ألبومه الجديد "زى زمان" بعد فترة غياب دامت نحو 4 سنوات منذ طرح آخر ألبوماته "مرحلة جديدة"، ونشر نبيل، عبر حسابه على فيس بوك، صورة من ألبوميه السابقين "كملنا بعض 2010 – مرحلة جديدة 2016"، مضيفا: "وقريبا ألبوم زى زمان".

من ناحية أخرى، يستعد هيثم نبيل لطرح أولى أغنيات ألبوم الجديد، التى تحمل اسم "كانت غلطة"، وهى من ألحانه، كلمات سارة سعيد، توزيع حسين النجار، هندسة صوت مصطفى رؤوف، ومن المقرر أن يتم طرحه قريبا على يوتيوب.

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وكان الشاعر والملحن هيثم نبيل، علق على اختياره لتأليف كلمات مسلسل "البرنس"، جاء من المخرج محمد سامى، مؤكدا أنه اشتغل على كلمات المسلسل قبل التصوير بعدما كان يتواصل مع سامى ليروى له إحساس كل مشهد.

وقال هيثم فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "من ضمن المشاهد التى كانت بها أحاسيس عالية، مشهد الطفلة "مريم" بعد أن تركها عمها الفنان أحمد زاهر فى الشارع، فإحساس المشهد بالنسبة لى أن يكون عالى عند الناس، فلابد أن تكون الأغنية والكلمات بها مؤثرات وأحاسيس المشهد، وأنا اشتغلت على ذلك ولابد أن يصل الإحساس إلى المشاهدين".

وأكد نبيل أن اختياره لكلمات الأغانى جاء بناء على الدراما المكتوبة، مشيرا إلى أن كل مشهد كان يوجه الكلام لموضوع معين مثل مشهد المقابر، والمشهد الذى قام أشقاء محمد رمضان بالشهادة ضده، وأغنية "يابا"، قائلا:"اختيارى للأغانى كان مربوط بالدراما نفسها".

وأكد نبيل، أن الهدف من ذلك هو إعادة الحالة التى تفعلها الرباعيات فى مسلسلات زمان مثل الوسية والمال والبنون وغيرها، مؤكدا أن هذا المسلسل ثقيل جدا وسعدت بكتابة كلمات الأغانى وتلحينها، مشيرا إلى أنه كان عليه مسئولية كبيرة بأن يوظف كلمات الأغانى بشكل صحيح.