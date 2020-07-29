شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون تدعم السياحة الأردنية فى كليبها الجديد "الدنيا بتضحك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح النجمة الأردنية ديانا كرزون كليبها الجديد "الدنيا بتضحك" غدا الخميس فى الـ 5 مساء، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، والكليب من كلمات عمر سارى، وألحان محمد بشار وتوزيع خالد مصطفى وإخراج صهيب الشايب.

وقالت ديانا كرزون "إن كليب الدنيا بتضحك تم تصويره في منطقتين سياحيتين : العقبة ووادي رم، وحمل فكرة مميزة وجديدة تحت الظروف التي نعيشها اليوم، وأخرج الأردن بصورة جميلة مليئة بالحب والسعادة، منوهة أنه تم استقطاب العديد من المعالم السياحية الأردنية وعرض الأجواء العمانية والحياة البسيطة في وسط البلد، مضيفه، " أنها حرصت بكامل وسعها من خلال الكليب الذي أنتجته على حسابها الخاص بتنشيط السياحة الداخلية من خلال عرض معالم جميلة ومميزة للأردن، لافتة إلى أن "الدنيا بتضحك" بمثابة هدية إلى العالم لبت السعادة والفرح والحب".

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من ناحية أخرى طرحت ديانا مؤخرا أغنيتها الجديدة التى تحمل اسم "وجهك الثانى"، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" والتى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات قصى عيسى، وألحان على صابر، وتوزيع عثمان عبود، والكليب من إخراج عمر ارشيد.

وفى وقت سابق شاركت النجمة الأردنية ديانا كرزون، فى مناسبة الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الاستقلال فى الأردن، حيث نشرت صورها على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، وهى ترتدى ملابس عسكرية وفى يدها العلم الأردنى للتعبير عن سعادتها بذكرى عيد الاستقلال وعلقت قائلة: "ونعشق ترابك سهلك والوادى بحرك والصحرا شمالك وجنوب".

وكانت قد انضمت المطربة الأردنية ديانا كرزون، إلى الحملة التى أطلقتها وزارة الثقافة الأردنية "عَلَمُنا عَالٍ"، التى تهدف إلى رفع الأعلام الأردنية فوق كل البيوت والمبانى، احتفاءً بالذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.