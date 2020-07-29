شكرا لقرائتكم خبر عن رشدى الشامى يبدأ تصوير "القاهرة كابول" بدلا من الراحل محمود جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنان رشدى الشامى تصوير دوره في مسلسل "القاهرة كابول" الذى يلعب بطولته النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث رشح مخرج المسلسل حسام على الشامى بدلا من الفنان الراحل محمود جمعة، والذى وافته المنية منذ أسابيع قليلة، حيث كان جمعة هو المتعاقد على الدور.

وعاد فريق عمل مسلسل "القاهرة كابول" للتصوير مجدداً الأسبوع الماضى حيث كان قد توقف المسلسل بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت البلاد والعالم، وجمعت المشاهد الأولى من المسلسل كل من طارق لطفى، وفتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وأخرون، على أن يتم التنقل بين ديكورات مختلفة خلال الفترة المقبلة .

وتأجل عرض المسلسل من العام الماضى، وذلك بسبب ضيق الوقت لاسيما أن المسلسل يحتوى على تصوير عدة مشاهد خارج مصر، وهو ما دفع شركة الإنتاج إلى تأجيل المسلسل وعرضه فى الموسم المقبل، حتى يتثنى لصناعه فرصة لتقديم عملا درامياً جيداً.

Advertisements

يذكر أن مسلسل "القاهرة كابول"، يشارك فى بطولته بجانب النجوم الثلاثة طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، كل من حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد رزق، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

يشار إلى أن الفنان رشدى الشامى، قدم أخر أعماله مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى حقق صدى ونجاحاً كبيرا في الوطن العربى، وشارك في بطولته عدد كبيرمن النجوم، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى .