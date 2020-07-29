شكرا لقرائتكم خبر عن كلامى تم تحريفه.. عزيز الشافعى يوضح حقيقة خلافه مع سعد لمجرد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الملحن والشاعر عزيز الشافعى عن أزمته التى اشتعلت مؤخرا عن طريق السويشيال ميديا بينه وبين المطرب المغربى سعد لمجرد، والكلام الذى نسب إليه عن طريق الخطأ بعد تعاونهما فى أغنية "عدى الكلام".

وقال الملحن والشاعر عزيز الشافعى فى فيديو نشره عبر صفحته على موقع تبادل الصور إنستجرام، "أنا مش بطلع لايف كتير وأول مرة أعمل لايف على إنستجرام وطلعت عشان أقول إنى سعيد إنى اشتغلت مع العالمى سعد لمجرد فى عدى الكلام، وعايز أوضح كلام اتفهم غلط، وتم تحريفه قالوا إن عزيز الشافعى بينسب نجاح الأغنية لفريق العمل المصرى".

وأضاف الشافعى "هوضح كلامى إحنا سعداء بالتعاون معاه، وكان جميل منه إنه قرر إن يعمل أغنية باللهجة المصرية، وعملنا أغنية جامدة وسعد غناها حلو جدا لأنها صعبة جدا، وهو يملك إمكانيات خلته يِنَجح الأغنية وأى حد لو غناها غير سعد مكنتش هتنجح زى ما هو غناها بإمكانياته المغربية والغربية، وأنا لم أقصد أى شىء، وإحنا فخورين بسعد لمجرد وأغانيه الجميلة السابقة، وبنحب الشعب المغربى ومزيكتهم الحلوة ونفس الشىء بنحب الموسيقى العراقية وبنعتز بمطربينا المصريين ونجاحتهم، وبنعتز بكل مطربينا فى الوطن العربى، وبتنشأ بيننا غيرة ومنافسة شريفة نابعة من حبنا للاعمال اللى بتصدر من كل جانب دون أى ضغينة أو أحقاد".

Advertisements

كان سعد لمجرد قد أجل طرح الأغنية بسبب وفاة الفنانة رجاء الجداوى، وكتب عبر خاصية "الاستورى" على إنستجرام، "احتراما ‏لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.. سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبا بالموعد.. اللهم ارحم السيدة رجاء ‏الجداوى واجعل مثواها الجنة‎."‎

كما طرح الفنان سعد لمجرد بوستر أغنيته الجديدة "عدى الكلام" على حسابه الرسمى على موقع الفيديوهات يوتيوب، وظهر لمجرد ‏على الغلاف على طريقة الممثل العالمى هيو جاكمان فى فيلمه ‎The Greatest showman، بزى لاعبين السيرك، والأغنية ‏مصرية الصنع، إذ أنها من كتابة أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما‎.‎

وتعد أغنية "عدى الكلام" الأولى باللغة المصرية لـ لمجرد، ويسعي من خلالها الوصول إلى جمهور المشرق العربي، وذلك بعد ان ‏حققت اغنيته "انت معلم " ما يقارب من المليار مشاهدة على اليوتيوب، تم تصوير الاغنية الجديدة "عدى الكلام" بـ سيرك شهير ‏بالعاصمة الفرنسية باريس، واستغرق تصويرها يومان وتضمنت مشاهد اكشن والعاب السيرك المتنوعة‎.‎

الأغنية قام بإخراجها المخرج حكيم غراب وهو فرنسي من أصول عربية وشاركه طاقم تصوير من عدة بلدان أوروبية‎.