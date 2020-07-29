شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ريهام عبد الغفور فى أحدث إطلالة صيفية على البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت الفنانة ريهام عبد الغفور، على جمهورها بأحدث إطلالتها الصيفية على البحر، حيث نشرت صورة لها وهى مستمتعة بعطلتها عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام.



ريهام عبد الغفور

احتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور، بمرور 20 عاما على ظهورها الأول فى مجال الفن الدراما، وذلك فى أول مشاركة لها من خلال مسلسل العائلة والناس، الذى عرض عام 2000 مع النجوم كمال الشناوى، يوسف شعبان، فردوس عبد الحميد، عزت أبو عوف وغيرهم.

ونشرت ريهام، عبر حسابها على انستجرام، صورة من تتر مقدمة المسلسل مدون بجملة "ولأول مرة.. ريهام عبد الغفور"، صحبتها بتعليق: "كان ياما كان".

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وشهد المسلسل ظهور فنانين لأول مرة، منهم ريهام عبد الغفور، خالد سرحان، زينب إسماعيل، حسام فارس، لقاء سويدان، كمال عطية، محمد البيطار، إيمان عبد الوهاب، وضيوف الحلقات الفنانين محمد السبع، عبد الغنى ناصر، حسن الديب وغيرهم من الفنانين.

وكانت الفنانة ريهام عبد الغفور، وجهت مؤخرا رسالة إلى أطباء مصر، ‏لجهودهم فى مكافحة وباء فيروس كورونا، الذى أصاب ‏الآلاف وحصد أروح العشرات فى مصر، ونشرت ريهام فيديو ‏قصير تتوجه من خلال بالشكر إلى الأطباء.‏

وعلقت ريهام على الفيديو، قائلة: "ربنا يعدى الأيام ‏الصعبة دى علينا جميعاً وتبقى ذكرى، بس أكيد هيكون فى ‏دروس مستفادة أهمها هى الامتنان لجميع النعم اللى الواحد كان ‏بينسى يحمد ربنا عليها وأولهم الصحة.. شكر خاص حقيقى ‏لدكاترة مصر العظماء ربنا يقدركم ويجعلوا فى ميزان حسناتكم"‏.