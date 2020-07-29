شكرا لقرائتكم خبر عن زكى فطين عبد الوهاب يتحدث عن قصة نزوله القبر مع والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الفنان زكى فطين عبد الوهاب، عن علاقة الإنسان بالموت والمرض وقصة نزوله لقبر والده عند الدفن، حيث كتب عبر حسابه على فيس وبك، قائلا "علاقة الإنسان بالموت.. أنا عمرى ما خفت من الموت أو المرض.. أنا لما أبويا مات كان عندى 17 سنة.. عمتى أصرت إنى انزل القبر معاه عشان ألقي نظرة أخيرة عليه.. لأنه توفى في بيروت ومكنتش شوفته، كنت خايف وأنا نازل القبر، ولما أزاحوا الكفن عن وجهه لقيت على وجهه ابتسامة رضا عمرى ماهنساها.. وتأكدت لحظتها إنه فى مكان أمين".



زكى فطين عبد الوهاب

يشار إلى أن الفنان زكي فطين عبد الوهاب، كشف من قبل عن أزمة جديدة فى حياته، حيث أعلن عن إفلاسه و شعوره بالخنقة والضيق لعدم تمكنه من عمل دور جديد جاء إليه بسبب نصيحة الأطباء له عن عدم مقدرته على ذلك لقلة مناعته فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وكتب زكي فطين عبد الوهاب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :" انا مخنوق .. جالى مسلسل مع المخرجه الموهوبه "مريم أبو عوف" .. دور كوميدى .. مش كوميدى .. دور أقرب للسخريه أخيرا .. بس للأسف الدكتوره بتاعتى منعتنى من النزول للتصوير بسبب " الكورونا" .. لان مناعتى أضعف من الشخص الطبيعى .. خصوصا بعد جلسات ال "chemo" .. ورجعنا تانى للفلس والخنقة .. ملعون أبو المرض".

وكشف مؤخرا الفنان والمخرج زكى فطين عبد الوهاب، بعد إصابته بمرض سرطان الرئة الذى عانى منه وحتى وصوله لنسبة شفاء كبيرة منه، بأن بعض الفنانين وقفوا بجواره سواء بشكل معنوى أو غيره، ولكن مهما حدث فالنجمة الراحلة نادية لطفى كانت أكثرهم وكانت الأم الثانية له التى كانت دائما السؤال عليه بشكل مستمر.