شكرا لقرائتكم خبر عن حنة ومايوة.. هكذا استعرضت بريتنى سبيرز جسدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية بريتني سبيرز قررت أن تلهم الكثير من محبيها وعشاقها من الفتيات بالكثير من الأفكار التى تجعلهن أكثر بريقا، وذلك من خلال صفحتها الشخصية علي " إنستجرام " و التي تضم أكثر من 25.8 مليون شخص .

نشرت بريتني سبيرز صورة جديدة لها بعد أن رسمت الحناء البيضاء علي عدد من الأماكن المتفرقة بجسدها، ثم ارتدت سبيرز " مايوه بيكيني" لتظهر رسومات الحنة التي لاقت اعجاب قطاع كبير من محبيها و عشاقها.



بريتني سبيرز

من جهة أخرى أعلنت بريتني سبيرز مؤخرا عن السبب الحقيقي وراء تخليها عن استخدام الماكياج منذ فترة طويلة وهو ما ظهر بوضوح بإطلالاتها خلال الفترة الأخيرة ، حيث كان للنجمة الشهيرة تواجد مستمر علي الـ social media و خاصة وقت انتشار فيروس كورونا ، و قد بررت سبيرز استغنائها عن استخدام مساحيق التجميل أنها قضت وقت طويل من حياتها تضع الكثير من الماكياج و تلجئ لمصففي الشعر لكي تظهر بإطلالات مميزة لا تشوبها شائبة إلا ان في الحقيقة اكتشفت أن ظهورها بطبيعتها أفضل حيث أكدت أن استخدام القليل من المكياج ممتع جدا فهو يظهرك تبدو أصغر سنا وبإطلالة أفضل بكثير حيث أصبحت تكتفي باستخدام الماسكرا و ملمع الشفاه.

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