شكرا لقرائتكم خبر عن روتانا تتعاون مع البلدوزر مطرب المهرجانات بعد جدل تعاقدها مع حمو بيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت شركة روتانا مع مطرب المهرجانات عمر يوسف الشهير بـ"البلدوزر"، فى ثانى صفقة لها مع مطربى المهرجانات وذلك على الرغم من حالة الجدل الكبيرة التى تسبب بها إعلان الشركة التعاقد مع حمو بيكا، حيث طرح أغنية "إيه الحكاية" على القناة الرسمية للشركة عبر موقع "يوتيوب".









وكتب عمر يوسف عبر حسابه بموقع "فيس بوك" "بفضل الله تم التعاقد مع #روتانا.. وكل اللى جاى حصرى إن شاء الله"، ونشر صورتين خلال إمضاء عقود التعاقد بمقر الشركة.

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عمر يوسف

وكان قال طارق مرتضى المستشار الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية، لـ"الخليج 365"، إن تعاقد شركة روتانا مع حمو بيكا لن يغير شيئا فى قرار النقابة بمنعه هو ومطربى المهرجانات من الغناء فى مصر، خاصة أنه ليس لديه تصريح غناء من النقابة ولا عضوية وبالتالى لن يسمح له بإقامة حفلات أو الغناء فى مصر طبقا لقرار النقابة برئاسة الفنان الكبير هانى شاكر.

وحل حمو بيكا مغنى المهرجانات، ضيفا على "تليفزيون الخليج 365"، فى التغطية الموسعة، وذلك بعد تعرضه لحملة تنمر خلال اليومين الماضيين، حيث سخرت منه إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى ووصفته بـ"ذو جهل قد ينام على حرير"، وقال بيكا: "أنا أخواتى وأقاربى متعلمين، أنا لا أحب التعليم، أنا راضى بحياتى ومش فاضى علشان اتعلم، واللى أنا اتعلمته أكبر بكتير من أى حد اتعمله طول حياته فى المدارس، ولكنى أنصح كل الشباب بالتعلم وإكمال الدراسة، التعليم أخلاق وذوق واحترام".