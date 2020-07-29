حكم قضائي بحبس شقيقة الفنان أحمد فلوكس

رنا صلاح الدين - قضت محكمة جنح الدقي، بقبول المعارضة المقدمة من شقيقة الفنان المصري أحمد فلوكس، على حكم حبسها غيابيًا سنتين شكلا، وفي الموضوع قضت بحبسها 6 شهور مع إيقاف التنفيذ، وذلك لاتهامها بسرقة صفحة شقيقها على "فيس بوك".

كانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حسام البدوي، قضت غيابيًا بالحبس سنتين لشقيقة الفنان أحمد فلوكس، بتهمة سرقة صفحته على "فيس بوك"، كما قضت المحكمة بكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمها 100 جنيه، في اتهامها بسرقة حسابه على "فيس بوك" وارتكاب جريمة الإزعاج العام.

وجاء في التحقيقات، أن الفنان أحمد فلوكس تقدم ببلاغ بسرقة حسابه على فيس بوك، ولم يتهم أحدا، وتبين من التحريات أن شقيقته يسر فاروق وراء ارتكاب الواقعة.