نيللي كريم في نزهة على اليخت برفقة خطيبها.. صور

رنا صلاح الدين - تقضي الفنانة المصرية نيللي كريم، عطلتها الصيفية برفقة خطيبها رجل الأعمال عمر إسلام، في إحدى القرى الساحلية.

برنامج et بالعربي، نشر أول صور تجمع الفنانة المصرية نيللي كريم، وخطيبها رجل الأعمال عمر إسلام، وذلك بعد إعلانهما الخطوبة منذ فترة قصيرة.

نيللي كريم وخطيبها

نيللي كريم، وعمر إسلام، ظهرا سويًا في عرض البحر داخل باخرة وظهرا في أخرى وهما على شاطئ البحر.

Advertisements

وكانت نيللي كريم، قد أعلنت عن خطوبتها منذ فترة قصيرة وأثارت حالة من الجدل الواسع بسبب بعض الصور التي كشفت من خلالها خطوبتهما.

نيللي كريم وخطيبها

من ناحية أخرى بدأت نيللي كريم تصوير مشاهدها في مسلسل "نمرة اتنين"، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، خلال الفترة المقبلة، وهو حلقات متصلة، يضم قصصًا مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، وتم تصويره في 6 مدن عربية مختلفة، هى الرياض، وجدة، والقاهرة، والجونة، وبيروت، ودبى، ويشارك في بطولته كل من شيرين رضا، ونيللي كريم، وأمينة خليل، وصبا مبارك، وعادل كرم، وعمرو يوسف، منى زكي.

و شاركت نيللى كريم، في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل بـ "100 وش"، ولاقى العمل نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته كل من آسر ياسين، رشدى الشامى، مصطفى درويش، شريف دسوقى، حنان يوسلإ، زينب غريب، دنيا ماهر، اسلام إبراهيم، وأخرون، تأليف أحمد والى وعمرو الدالى، وإخراج كاملة أبو ذكري.