زكي فطين عبدالوهاب: أنا عمري ما خفت من الموت أو المرض

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب لأول مرة تفاصيل نزوله قبر والده المخرج الراحل فطين عبدالوهاب، لحظة دفنه.

زكي فطين عبدالوهاب كتب، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك": "علاقة الإنسان بالموت.. أنا عمري ما خفت من الموت أو المرض.. أنا لما أبويا مات كان عندى ١٧ سنة".

وأضاف: "عمتى أصرت إنى انزل القبر معاه عشان ألقي نظرة أخيرة عليه.. لأنه توفى في بيروت ومكنتش شوفته، كنت خايف وأنا نازل القبر، ولما أزاحوا الكفن عن وجهه لقيت على وجهه ابتسامة رضا عمرى ماهنساها.. وتأكدت لحظتها إنه فى مكان أمين".

زكي فطين عبدالوهاب

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وكان الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب قد تعرض منذ عدة شهور لأزمة صحية شديدة، كادت أن تودي بحياته.

الفنان المصري كشف تفاصيل ما حدث له، بقوله: "أنا تعبت قوى امبارح وجاري أنقذنى.. دخلت أنام على ١٢ وصحيت مفزوع.. دايخ ومش قادر اخد نفسى.. ضغطي كان ٧٢ على ٤٢ والنبض كان ١٠١ فى الدقيقه .. حسيت انى هموت".

وأضاف، على حسابه على موقع "الفيس بوك": "تاني مره أحس كده بعد ٢٨ يناير ٢٠١١ واحنا على كوبري الجلاء فى طريقنا لميدان التحرير.. الحمد لله إن جاري كان صاحي وجابلى دوا من الأجزخانة يرفع الضغط.. فى النهاية.. الصحة الصحة الصحة وملعون أبو الفلوس".

زكي فطين عبدالوهاب