إنجي وجدان تتوعد من يسخر منها

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رنا صلاح الدين - قالت الفنانة المصرية إنجي وجدان، إن أي فنان يتقبل النقد ولكن لا يتقبل السب أو التنمر أو التجريح.
وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها كانت تتعرض لهجوم وتنمر شديد في السابق وكانت تتأثر منه ومع مرور الوقت اعتادت على ذلك.
وتابعت: "أنا قررت إن كل شوية هنزل بوست لحد متنمر.. من قبيل أفضح متنمر بالقانون"، مؤكدة أنها تعرضت لتنمر شديد عقب نشر صورة تجمعها مع زوجها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على انها لن تتسامح مرة أخرى وستتبع الأساليب القانونية في ملاحقة المتنمر.
انجي وجدان وزوجها
واستطردت: "إحنا بنشوف حاجات مش معقولة.. واللي بنعرضه ميجيش حاجة في اللي بيوصلنا .. الشتيمة أصبحت زى صباح الخير".
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