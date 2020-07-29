الفنانة شيرين: ارفض عمليات التجميل والجمال جمال الروح

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية شيرين، موقفها من عمليات التجميل، كما ردت على الانتقادات التي طالتها مؤخراً بسبب جلسة التصوير التي خضعت لها على البحر.

شيرين قالت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إنها ضد عمليات التجميل إلا إذا كانت للضرورة الملحة، كون الجمال جمال الروح إلى جانب أن الله سبحانه وتعالى خلقنا في أجمل صورة.

وأضافت: "مش لازم شفايفى تكون مترين وحواجبي ومنخيري كدا يعنى.. ربنا خلقنا في أجمل صورة وعمليات التجميل لا تتم إلا لضرورة ملحة".

وتابعت، أن أطباء التجميل لهم دور هام في حياة البشر ، وبخاصة عندما يتعرض البعض إلى حوادث، مضيفة: "أشهد الله أني لم الجأ إلى عمليات التجميل".

شيرين

Advertisements

كما علقت خلال المداخلة عن صور جلسة التصوير الأخيرة التى ظهرت فيها وهي ترتدى فستان أزرق على شاطئ البحر، كانت بهدف توعية المواطنين بأن الشواطئ مغلقة من أجل الحفاظ على صحتهم وحياتهم، بسبب جائحة كورونا.

وتابعت:" مش لازم الواحد ينط في البحر علشان يكون سعيد.. خاصة عندما لا تكون الدنيا أمان ومفيش وسائل إنقاذ".

الفنانة شيرين

وناشدت الجميع الإلتزام بقوانين غلق الشواطئ العامة، حفاظاً على حياتهم، قائلة: "نعم ربنا علينا كتيرة ومش بنحس بيها غير لما نفتقدها.. حبيت أوصل رسالة وأتمنى أنها تكون وصلت".

الفنانة شيرين