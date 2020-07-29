مصر.. الحكم على فتاة "تيك توك" جديدة بالحبس 3 أعوام

الأربعاء 29 يوليه 2020

صوره ارشيفيه

أصدرت محكمة مصرية الأربعاء حكما بالحبس لمدة 3 سنوات على منار سامي، إحدى الفتيات المؤثرات على تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك"، لإدانتها بـ"التحريض على الفسق"، حسب ما أكد مسؤول قضائي.



ونقلت وكالة فرانس برس عن مسئول قوله إن "محكمة طنطا الاقتصادية عاقبت اليوم الأربعاء، منار سامي فتاة التيك توك بالحبس 3 سنوات مع الشغل (..) و300 ألف جنيه غرامه (حوالي 19 ألف دولار).

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وتابع المسؤول بأن المحكمة اشترطت على منار سامي دفع كفالة قدرها 20 ألف جنيه (1250$) لإيقاف تنفيذ العقوبة. وهي لا تزال محتجزة.

واعتادت سامي على نشر مقاطع فيديو وصور لها على تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"انستغرام" حيث يتابعها نحو 250 ألف شخص، وهي ترقص أو لاستعراض الأماكن التي تزورها وما ترتديه من ملابس قد تبدو في نظر البعض مثيرة ولافتة.

ويسمح "تيك توك" التابع لمجموعة "بايت دانس" الصينية، وهو من أكثر التطبيقات شهرة في العالم وبشكل خاص بين المراهقين، للمستخدمين بإنتاج وتبادل تسجيلات فيديو مدتها 15 ثانية يقومون خلالها بتحريك شفاههم بالتزامن مع مقاطع صوتية مسجلة للفنانين والمشاهير أو ما يعرف بـ"ليبسينغ".

وكانت السلطات قد أوقفت سامي التي تبلغ من العمر 30 عاما مطلع الشهر الجاري بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، ووجهت لها النيابة العامة اتهامات "التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".