هازال كايا تخطف أنظار جمهورها بجلسة تصوير في الطبيعة

متابعة بتجــــــــــرد: خضعت الممثلة التركية الشابة هازال كايا لجلسة تصوير خطفت فيها أنظار جمهورها.
وظهرت بإطلالة لافتة جداً و”ريترو” وبـ “مكياج” خفيف، مرتدية فستاناً طويلاً باللون الليلكي.
وكانت جلسة التصوير لافتة، اذ تمّ اجراؤها في الطبيعة وبعيداً من الإستديو وأضوائه. وتجدون الصور الخاصة بها مرفقة.
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