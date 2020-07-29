باريش أردوتش يقرر الزواج من حبيبته

متابعة بتجــــــــــرد: أثار الصحفي التركي بلال اوزجان ضجة كبيرة بعد كشفه عن ان النجم التركي باريش أردوتش قرر الزواج من حبيبته كاتبة السيناريو جوبسي اوزاي وذلك بعد علاقة حب نشأت منذ ست سنوات، واضاف بلال ان الثنائي ذهبا الى بلدية شيشمي من أجل تحديد يوم عقد القران.
يُذكر أن باريش كان قد شارك جوبسي في الموسم الأول من فيلم “دليها” وفي كواليس التصوير نشأت قصة حبهما.
وقد تحدث أردوتش في مقابلة صحفية عن سر إستمرار إرتباطه بجوبسي حتى الان، على الرغم من وسامته وشهرته ووجود الكثير من المغريات حوله، والتي قد تؤثر على علاقته بها طوال الوقت، وقال: “لا أحد يستطيع القيام بذلك بالاجبار، هذا يتعلق بالشخصية نفسها، أحب الهدوء ولأن هدوءنا في مكانه لذا نحن نمضي سنوات وسنوات”.
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