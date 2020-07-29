بالفيديو – مالوما يطرح كليب أغنيته الجديدة HAWÁI

متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم الكولومبي العالمي مالوما كليب أغنيته الجديدة بعنوان HAWÁI عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

ويعتبر مالوما من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بشعبية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا، كما وحصل مؤخرًا على جائزة “أفضل ألبوم غنائي لاتيني” ضمن مهرجان Latin GRAMMY Awards لهذا العام.

جدير بالذكر أن مالوما طرح في شهر مايو من عام 2019 ألبومه الجديد “11:11”. ويتضمن الألبوم 16 أغنية من بينها أغنيات طرحها على طريقة السينغل في الفترة الماضية وأخرى يقدّمها على طريقة الديو بمشاركة عدد من الفنانين ومنهم مادونا، مارادونا وريكي مارتن.