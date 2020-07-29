بالفيديو – إبنة أحمد زاهر تشن هجومًا على منتقدي صورة والدها وشقيقتها

متابعة بتجـــــــــــرد: رغم تصريحات والدها الغاضبة، عبرت الفنانة ملك، ابنة النجم أحمد زاهر عن غضبها من الانتقادات والهجوم الشديد الذي وجه لوالدها بسبب صورته التي ظهر فيها محتضنا شقيقتها ليلى في حمام السباحة.

ونشرت ملك مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق “انستغرام” وردت من خلال على الهجوم، وأوضحت أن هذه الصورة تم التقاطها قبل 3 سنوات، عندما كانت ليلى تبلغ من العمر 15 عاما، ولا يوجد فيها أي شيء مسيء لوالدها ولا لشقيقتها، قائلة: “بابا حاضنها في حمام السباحة.. بنته اللي مخلفها، انتوا فاهمين البديهيات اللي بنتكلم فيها؟ حقه يحضنها ويتصور براحته”.

وأضافت: “مش معنى إننا مشاهير تدخل تقول اللي أنت عايزه وأنت مستخبي ورا شاشة وتتدخل في حياة الناس.. أب وبنته منزلين صورة أنت مالك.. مش مستنين واحد متخلف زيك يقولنا رأيه.. هو اللي مخلفها ما يحضنها براحته.. أنت متخلف!”.

وكان النجم المصري قد تعرض لتعليقات مسيئة من بعض متابعيه بعد نشره لصورة جمعته مع ابنته، وعبر فوراً عن غضبه الشديد من تلك التعليقات التي أصابته بالدهشة كون الصورة لا يظهر فيها أي شيء من ابنته سوى ذراعها، لأنه لن يسمح أبدًا بنشر صور لابنته بملابس البحر.