أحمد العوضي يرد على مقهى استغل صورته مع ياسمين عبد العزيز للدعاية

متابعة بتجــــــــــرد: أثار النجم أحمد العوضي ضجة كبيرة بطرافته وعفويته، بعدما مازح أحد المقاهي الشهيرة التي استعانت بصورته مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز من أجل الترويج للمكان.

ونشر عر حسابه على “فيسبوك” صورة الدعاية التي جاء بها “ياسمين عبدالعزيز بعد ما اكلت اكل احمد العوضي في بيكاتشي كافيه.. الله المستعان. شرفتونا”. ليرد النجم المصري بطرافة عليه: “قول والله كده”.

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع المنشور الطريف واثنوا على تواضع النجم المصري وقربه من محبيه والشبه الكبير في الطباع المرحةبينه وبين ياسمين.

يذكر أن العوضي أعلن زواجه من ياسمين في أول ايار (مايو) الماضي ، من خلال تغيير حالته الاجتماعية عبر حساباتهما ‏الشخصية، ولم يقوما بأي مراسم احتفال بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.‏