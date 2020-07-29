إلغاء حبس أحمد الفيشاوي في قضية نفقة ابنته

متابعة بتجــــــــــــرد: قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، بقبول الاستئناف المقدم من جانب دفاع الفنان أحمد الفيشاوي على حكم حبسه سنة لاتهامه بالامتناع عن سداد نفقة ابنته “لينا” شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيه، وبراءة أحمد الفيشاوي من الاتهام الموجه إليه.

وقال شعبان سعيد المحامي، إن الفنان أحمد الفيشاوي وقع على أوراق تفيد موافقته على سفر ابنته لينا للخارج، وهو من اختار المدرسة التي تدرس بها بلندن، وأنه أعطى “الحناوي” حق الوﻻية التعليمية بلندن، وأقر في دعوى بثبوت حضانتها لـ”لينا”، ثم تخلى عنها وامتنع عن سداد نفقات الصغيرة.

فيما قالت “ثناء لحظي” محامية الفيشاوي، إن إقامة لينا مع والدتها في إنجلترا غير قانونية، وأن أحمد الفيشاوي محروم من ابنته منذ خمس سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلًا عن معاناته نتيجة تحريض لينا عليه، لتأخذ المحكمة بكلامها وتقضي بإلغاء حكم أول درجة بحبس الفنان أحمد الفيشاوي سنة، بعد استئنافه على الحكم.