تجديد حبس مدير أعمال هيفاء وهبي.. زواج ونصب وخلافات

الخليج 365 - صفوت دسوقيالأربعاء 2020/7/29 06:55 م بتوقيت أبوظبي
قرر قاضي المعارضات في محكمة جنح الشيخ زايد بمحافظة الجيزة في مصر، الأربعاء، تجديد حبس محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على ذمة القضية التي يواجه فيها اتهامات بالنصب على هيفاء.
وكانت النيابة العامة في مصر أمرت بحبس وزيري لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يجدد قاضي المعارضات حبسه منذ أيام ثم القرار المتقدم.
وتعود تفاصيل الخلاف إلى تحرير النجمة اللبنانية هيفاء وهبي محضر عن طريق محاميها في مطلع مايو/أيار الماضي، ضد محمد وزيري اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.
ونفى محمد حمزة عبدالرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري هذه الاتهامات، وقال إنَّه تزوّج من هيفاء وهبي وأنَّه قدم وثيقة الزواج إلى المحكمة، وأكد أنَّ هيفاء لا تمتلك مستنداً واحداً ضده.
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