ماجد المهندس أول أيام عيد الأضحى على هذه الشاشة

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة عن باقة برامجه التلفزيونية والإذاعية الخاصة التي ستبث على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، والتي تأتي في إطار الحرص على مواكبة كافة الفعاليات والمناسبات الدينية والاجتماعية التي تهم شرائح واسعة من الجمهور، إلى جانب الجمهور المتابع لمجموعة الشعائر والممارسات التي ترافق أداء هذه الفريضة الدينية الكريمة في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة التي يعيشها العالم في سعيه الحثيث لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

وأكد أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أن باقة البرامج والتغطيات الخاصة التي سيتابعها الجمهور على شاشات وإذاعات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، تعكس السعي الدائم لتقديم الأفضل ونقل بهجة العيد في دبي ومختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى الحرص على مشاركة الجمهور بكافة فئاته بهذه الأجواء من خلال مجموعة البرامج الخاصة التي سيتم تقديمها، مشيراً في الوقت نفسه إلى خصوصية عيد الأضحى المبارك، وسعي كل قناة تلفزيونية وإذاعية إلى تقديم هويتها الخاصة عبر مجموعة البرامج التي قامت بإنتاجها عبر فرق عملها المتخصصة.

وتوجه المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في نهاية حديثه، بالشكر إلى وسائل الإعلام المحلية والخليجية والعربية، والتي تعتبر شريكاً أساسياً وهاماً في تقييم جميع الأعمال البرامجية والفنية التي يحرص تلفزيون دبي بقنواته المتعددة على تقديمها للجمهور، آخذاً بعين الاعتبار الآراء المتعددة والتي تعكس البنية الصحيحة التي على أساسها يتم إنتاج هذه المواد التلفزيونية والإذاعية والرقمية وفق أعلى المعايير التي ترتقي بذوق الجماهيري العام، واعداً الجمهور ببرامج نوعية جديدة في الدورات البرامجية المقبلة.

منذ بداية موسم الحج، حرص تلفزيون دبي بقنواته الإذاعية والتلفزيونية والرقمية على إعداد مجموعة من البرامج الدينية والاجتماعية الخاصة بهذه المناسبة، مثل برامج: “عيش الحرم”، “مع الله”، “الركن الخامس”، “دموع على ستار الكعبة”، “زمزم”، “مواسم الخير”، “سرد الذاكرة”، وصولاً إلى النقل المباشر لوقائع يوم عرفة، على الهواء مباشرة من مكة المكرمة ابتداء من الساعة: 07:30 بتوقيت الإمارات، الساعة: 03:30 بتوقيت غرينتش، إلى جانب بث مجموعة من البرامج والفواصل والمقاطع الخاصة بهذه المناسبة.

ومع إطلالة أول أيام عيد الأضحى المبارك، ستتولى كل من شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي وتلفزيون نور دبي، بث “تكبيرات العيد” ابتداء من الساعة: 06:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، يلي ذلك نقل لصلاة العيد من مكة المكرمة ابتداء من الساعة: 07:00 صباحاً، يليها على شاشة تلفزيون دبي بث حلقة جديدة من برنامج “إسألوا أهل الذكر”، وعلى شاشة قناة سما دبي ابتداء من الساعة: 09:30، حلقة العيد الخاصة من برنامج “حياتنا” مع المستشار الاجتماعي الإماراتي أحمد عبد الكريم.

ليتم بعدها الانتقال مباشرة إلى البرنامج الخاص “صباح العيد” ابتداء من الساعة: 10:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 06:00 بتوقيت غرينتش، مع مجموعة التقارير والتغطية الخاصة بأجواء العيد مع المذيع مروان الشحي في أول أيام العيد، والتي ستسلط الضوء على مجريات العيد والسيناريوهات المتوقعة بناء على قرارات المملكة العربية السعودية بهذا الخصوص، من خلال 5 تقارير تسلط الضوء على الإجراءات الحالية المتبعة لموسم الحج هذا العام، كما سيتم تسليط الضوء على حالات وأسباب توقف الحج في تاريخ الإسلام، مع مجموعة من الضيوف في الاستديو وعبر خاصية المكالمات المرئية، فيما تتضمن حلقة ثاني أيام العيد من تقديم المذيعة رحاب المهيري، لقاءات مع الفنان ماجد عبد الله، والشاعر سالم محمد الكعبي، والشاعر سعيد الغفلي، والفنان حمد العامري وغيرهم، للحديث عن أجواء عيد الأضحى المبارك في الإمارات والعالم العربي، وتوجيه بطاقات المعايدة للجميع، فيما يضم فريق عمل البرنامج المقرر بثه على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، المخرج الإماراتي مصطفى الهاشمي والإشراف لعدنان المرزوقي ورفيعة الحمادي.

من جهة أخرى تم تحديد الساعة: 11:30 صباحاً، ثاني وثالث أيام العيد على شاشة قناة سما دبي لمتابعة كلاسيكيات المسرح الخليجي، بداية من مسرحية “على هامان يا فرعون” ومسرحية “مراهق في الخمسين”، في الوقت الذي سيتابع جمهور تلفزيون دبي صباح السبت فيلم (Belle And Sebastian: Dubbed)، وابتداء من الساعة: 15:30 على شاشة قناة سما دبي، وطيلة أيام العيد سيتابع الجمهور أفلام الأطفال (Smurfs: The Lost Village) أول أيام العيد، وفيلم (Belle and Sebastian) ثاني أيام العيد، وفيلم (Hotel Transylvania 2) ثالث أيام العيد، أما شاشة تلفزيون دبي فقد اختارت في نفس التوقيت عرض فيلم (King Arthur Legend Of The Sword) أول أيام العيد، وفيلم (The Legend Of Tarzan) ثاني أيام العيد، وفيلم (Hobbit: The Battle Of The Five Armies) ثالث أيام العيد، في الوقت الذي سيتاح لجمهور تلفزيون دبي ابتداء من أول أيام العيد، متابعة السلسة الدرامية (Beecham House)، لأول مرة على شاشات التلفزة العربية، والتي تعد دراما إنسانية تستحضر أجواء القرن التاسع عشر في الهند، يومياً الساعة: 18:00 بتوقيت الإمارات.

وتتضمن الفترة المسائية المشتركة بين تلفزيون دبي وقناة سما دبي حلقات العيد الخاصة من برنامج “هذه دبي” والتي ستبث ابتداء من الساعة: 21:00 بتوقيت الإمارات من “مردف سيتي سنتر” مع ليلى المقبالي وإبراهيم استادي والتي تستضيف مجموعة من الفنانين الإماراتيين أمثال عادل إبراهيم ومريم العلي ونخبة من الضيوف، وذلك قبل أن يحين موعد سهرة العيد الاستثنائية على شاشة تلفزيون دبي تحت عنوان “معاً في العيد” والتي تستضيف ماجد المهندس في لقاء وسهرة غنائية خاصة للنجم العراقي مع المذيعة ديالا مكي بعد أكثر من 10 أعوام عن الشاشة الفضية، مقدماً مجموعة من أغانيه على المسرح، كاشفاً عن العديد من الأسرار والمفاجآت في مسيرته الفنية والإنسانية، في الوقت الذي تتخلل السهرة الغنائية الخاصة مجموعة من اللقاءات الحصرية مع نيللي كريم وآسر ياسين ونجوم الموضة العالمية ابتداء من الساعة: 22:05 بتوقيت الإمارات على شاشة تلفزيون دبي، والإعادة على قناة سما دبي منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وثاني أيام العيد الساعة: 17:10بتوقيت الإمارات، فيما تم تحديد ثاني وثالث أيام العيد موعداً لمتابعة “سحوبات العيد” ضمن مفاجآت صيف دبي، الساعة: 22:30 بتوقيت الإمارات على قناة سما دبي، في الوقت الذي ستتاح لجمهور سما دبي متابعة الحلقات الأسبوعية الخاصة من فيلم “مدهش” ابتداء من ثاني أيام العيد الساعة: 10:0، والساعة: 15:30، والساعة: 19:30 بتوقيت الإمارات.

كعادتها في هذه المناسبات، قامت قناة “دبي زمان” بإعداد جدول متميز من البرامج والمسلسلات والفقرات المنوعة التي تتماشى مع خصوصية عيد الأضحى المبارك، إلى جانب إعادة تقديمها لمجموعة من الحفلات الغنائية والمسرحيات الخليجية والعربية الكلاسيكية، حيث ستقوم “دبي زمان” في أول أيام العيد ابتداء من الساعة: 06:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، الساعة: 02:00 بتوقيت غرينتش ببث باقة من البرامج الدينية والتواشيح والابتهالات الخاصة بشعائر الحج، يليها بث مجموعة من الأوبريتات الغنائية وبرامج المسابقات المخصصة للأطفال، إلى جانب إعادة لبرنامج “عالم مدهش” .

وفي أول أيام العيد سيتابع الجمهور ابتداء من الساعة: 14:00 بتوقيت الإمارات مسرحية “ضحية بيت العز”، فيما سيتم بث مسرحية ” باي باي لندن” ثاني أيام العيد، والمسرحية الكويتية “لولاكي” ثالث أيام العيد، وابتداء من الساعة: 22:00 بتوقيت الإمارات سيتم بث حفلات ليالي دبي طيلة أيام العيد مع عبد الله بالخير وخالد عبد الرحمن وراغب علامة، ومنتصف الليل عرض مسرحيات” العيال كبرت”، “المتزوجون”، “شاهد ما شفش حاجة”، فيما يتخلل هذه الأعمال برامج الكاميرا الخفية ومجموعة المسابقات التي تضيف البهجة وتبث الفرح في نفوس الصغار والكبار على حد سواء.

بدورها ستقوم كل من إذاعة نور دبي وإذاعة دبي بتغطية هذه المناسبة الدينية والاجتماعية الهامة، من خلال مجموعة من البرامج التي أعدتها على مدار الأيام الماضية، بالإضافة إلى البث المباشر ليوم عرفة وصلاة العيد من مكة المكرمة، واستضافة عدد من الشخصيات الاجتماعية والدينية والفنية للحديث عن فضائل وفرحة عيد الأضحى المبارك من النواحي الاجتماعية والإنسانية، حيث أعدت إذاعة نور دبي باقة من البرامج والتغطيات الخاصة إلى جانب مجموعة من المحاضرات الدينية الخاصة بهذه المناسبة، وستقدم إذاعة دبي مجموعة من الأغاني والمقتطفات والفقرات الغنائية المنوعة على مدار اليوم والتي تعكس بهجة العيد والاحتفاء به، كما تم تخصيص الفترة المسائية لنقل هذه الأجواء من خلال مجموعة من الحلقات والبرامج الخاصة مع معايدات نجوم الأثير، في الوقت الذي ستقوم إدارة الإعلام الرقمي بقطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام بمواكبة كافة الفعاليات والبرامج المصاحبة لهذه المناسبة عير حسابات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة “أوان”.