أوبرا وينفري تعود على Apple TV

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





"الخليج 365" من بيروت: أعلنت شركة "آبل" ونجمة التلفزيون الأميركية أوبرا وينفري، أنها ستعود إلى شكل برنامجها الحواري بسلسلة جديدة تبث عبر "آبل تي.في بلس"، وستركز أولى حلقاته على العنصرية في الولايات المتحدة.

وذكرت آبل ووينفري في بيان نقلته وكالة "رويترز"، أن أولى حلقات البرنامج الذي يحمل اسم "الحوار مع أوبرا" ستبث مجاناً في 30 تموز/يوليو الجاري، على أن تشهد حضور إبرام إكس كيندي، صاحب كتاب "كيف تكون مناهضاً للعنصرية" الأكثر مبيعاً، للحديث عن العنصرية مع مجموعة من البيض.

وكتبت وينفري، وهي إحدى أكثر النساء نفوذاً في الولايات المتحدة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "حان الوقت لإعادة البشرية إلى الحوار"، مضيفة أنها تأمل في إجراء "حوار يعمل على توحيدنا لا تقسيمنا"، علماً أن السلسلة الجديدة التي ليس لها جدول زمني محدد، "ستبحث موضوعات مؤثرة وذات صلة مع قادة فكر رائعين من جميع أنحاء العالم".

ويأتي البرنامج في أعقاب فترة شهدت فيها الولايات المتحدة احتجاجات في جميع أنحاء البلاد لأكثر من شهرين ضد العنصرية الممنهجة، مع الإشارة إلى أن وينفري اختتمت العام 2011 برنامجها الحواري التلفزيوني اليومي الأعلى تصنيفاً، الذي خرجت فيه بآفاق جديدة وتناولت موضوعات حساسة منها سفاح القربى والاعتداء الجنسي، فضلاً عن مقابلات مع بعض الرؤساء والمشاهير.

وسيجري تصوير حلقات البرنامج عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا، لكنها ستشمل تفاعلاً من الجمهور.