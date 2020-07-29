ديانا حداد تصوّر كليب "مش راح نختلف" دون علمها!

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"الخليج 365" من بيروت: أطلقت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أحدث أغنياتها المنفردة المصورة بطريقة الفيديو كليب من اللون الغنائي اللبناني، بعنوان "مش راح نختلف" من إخراج نهلة الفهد، وكلمات علي المولى وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، حاملة فكرة جديدة في الطرح والأسلوب والكلمات، والتي قالت فيها:

مش راح نختلف اعملنا اللي علينا

كرامة هالعشق اتنيناتنا ضحيّنا

أنا ضحيتّلك وبحكي ضميري

وانت كمان ضحّيت فيي..

والجدير بالذكر أن عملية إخراج الكليب شكّلت مفاجأة للفنانة ديانا حداد التي لم تكن تعلم بها، حيث قامت المخرجة نهلة الفهد بالتعاون مع إدارة أعمالها، على تنفيذ المونتاج دون علمها من فيديوهات مصورة من إحدى رحلاتها مع ديانا الى العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدة سعادتها بهذه المفاجأة السارة والجميلة لها ولجمهورها الكبير في الخليج والوطن العربي الذي ينتظر منها المفاجآت أيضاً، وقالت: "لم أكن أعلم أن التي تصوره لي أختي وصديقتي نهلة الفهد خلال رحلتنا الى باريس أنها من أجل إستخدامها في هذه الأغنية، فعلاً فاجأتني هي وإدارة أعمالي بهذا الكليب".

وأوضحت ديانا حداد أن الأغنية تحمل اللون اللبناني وهي من الأغنيات القريبة الى قلبها لما تحمله من أسلوب وكلمات مختلفة ولحناً جميلاً جددت التعاون بها مع الملحن فضل سليمان والموزع عمر صباغ، حيث قامت بتسجيلها وتنفيذها ما بين دبي وبيروت.