"بصرف على أكلها وشربها".. الفيشاوي يكشف تفاصيل جديدة في قضية "لينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن تفاصيل جديدة في قضية نفقة ابنته لينا، وذلك عقب حصوله اليوم الأربعاء، على حكم بالبراءة.

وكتب الفيشاوي، عبر حسابه على إنستجرام:" "النهاردة هند الحناوي فشلت إنها تحبسني سنة بمعرفة بنتي لينا .. ده الوقت إني أقولكوا اللي حصل باختصار .. أنا بشوف لينا من وهي عندها 3 سنين بعد ما المشاكل خلصت بيني وبين مامتها وبالتالي كنت بصرف على أكلها، شربها، هدومها ومدرستها الكندية في مصر ".

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وتابع:" هند فهمتها عكس كده بس أنا عندي ما يثبت ذلك .. لما لينا تمت 11 سنة هند اقترحت إننا نوديها مدرسة خاصة في لندن لتدرس الفنون من غناء، تمثيل، إخراج .. إلخ".

وأضاف:" تحمست جدا عشان كنت شايف فيها موهبة كبيرة .. قدمت في المدرسة ووافقت على السفر .. وأول ما هند وصلت بـ "لينا" إنجلترا نقلتها من المدرسة ومن لندن إلى كِنت ( Kent ) لمدرسة مش تخصصها الفنون بمصاريف أقل بكتير وحطت فلوس مدرسة بنتي في جيبها وأيضآ عندي ما يثبت ذلك في الوقت المناسب .. أنا مش بالوم على لينا علشان هي كذبوا عليها كتير وغالبا هي هتشوف الصور دي يمكن تفتكر إني كنت موجود عشانها وبحبها ومازلت".

يذكر أن، محكمة جنح مستأنف الدقي، قضت اليوم الأربعاء، بقبول الاستئناف المقدم من جانب دفاع الفنان أحمد الفيشاوي على حكم حبسه سنة لاتهامه بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا" شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيه، وبراءة أحمد الفيشاوي من الاتهام الموجه إليه.