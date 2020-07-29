فيديو.. مزيكا تطرح تيزر من غير مجاملة" لـ"أحمد جمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :
طرحت شركة مزيكا، للإنتاج الموسيقي، تيزر أغنية "من غير مجاملة" للفنان أحمد جمال.
ونشرت مزيكا، تيزر الأغنية عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "استنوا أغنية جديدة للنجم أحمد جمال "من غير مجاملة" يوم 1أغسطس إنتاج مزيكا ".
وطرح المطرب أحمد جمال، مؤخرًا، "حق مش حقك"، على يوتيوب.
الأغنية من كلمات نور الدين محمد، وغناء وألحان أحمد جمال، وتوزيع جيزو، وميكس وماستر خالد سند.
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