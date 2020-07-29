فيديو.. مزيكا تطرح تيزر من غير مجاملة" لـ"أحمد جمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

طرحت شركة مزيكا، للإنتاج الموسيقي، تيزر أغنية "من غير مجاملة" للفنان أحمد جمال.

ونشرت مزيكا، تيزر الأغنية عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "‏استنوا أغنية جديدة للنجم ‎أحمد جمال ‎"من غير مجاملة" يوم 1أغسطس إنتاج ‎مزيكا ".

وطرح المطرب أحمد جمال، مؤخرًا، "حق مش حقك"، على يوتيوب.

الأغنية من كلمات نور الدين محمد، وغناء وألحان أحمد جمال، وتوزيع جيزو، وميكس وماستر خالد سند.