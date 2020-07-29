فيديو.. نبيلة عبيد تشارك جمهورها ذكريات "التخشيبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب هاني صابر : حرصت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، على مشاركة جمهورها ذكرياتها مع فيلمها السينمائي "التخشيبة". ونشرت عبيد، فيديو مجمع لمشاهدها بالفيلم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "مساكم ورد يا حلوين.. فيلم التخشيبة.. وحيد حامد.. عاطف الطيب". فيلم "التخشيبة" عرض بالسينما عام ١٩٨٤، ودارت أحداثه حول طبيبة تجد نفسها متورطة في تهمة لا أساس لها من الصحة، بعد حادث سير بسيط تترتب عليه مصائب لم تتوقعها تمامًا، تمضي الطبيبة أيامها بين أقسام الشرطة وأجهزة الأمن وغرف المستشفيات، منتظرة أن ينجح محاميها في إثبات براءتها. شارك في بطولة الفيلم أحمد زكي ونبيلة عبيد وسعيد عبد الغني وتوفيق الدقن وحاتم ذو الفقار.

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